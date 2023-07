VARJATUD OHT ⟩ Kuidas reageerida, kui su teismeline laps teatab, et tahab kaalust alla võtta?

Vanemad peavad teadma, et isegi näiliselt tervislik käitumine võib peita probleeme. See ei tähenda, et peaks paanikasse sattuma, vaid esitama lastele küsimusi. Esimene samm on välja selgitada, mida tähendab nende jaoks enda vormi ajamine, leiavad Signe Darpinian, Wendy Sterling ja dr Shelley Aggarwal, kes on kirjutanud raamatu «Raising Body Positive Teens: A Parent's Guide to Diet-Free Living, Exercise and Body Image».

Järgmine küsimus on, miks su laps tahab tegeleda fitnessiga. Kas teda motiveerib välimus või on tegu sisemise eesmärgiga? Kui ajendiks on negatiivne arvamus oma kehast, on arusaadav, et vanematel võib tekkida kiusatus julgustada teismelise plaane end vormi ajada. Kuid...

«Vastupidiselt meie kultuuris valitsevatele sõnumitele – tahtlik kaalulangus ei ole jätkusuutlik ja on uskumatult ohtlik,» ütles Darpinian. Kui teismeline teatab, et tahab oma keha muuta, siis on ta ilmselt juba mõnda aega rahulolematust tundnud, ja seda tuleb võtta tõsiselt. Kui vanem tunneb, et tal pole oskusi last oma kehaga rahulolevamaks muuta, võivad nad julgelt pöörduda söömishäirete spetsialisti poole.

See võib paljudele vanematele tunduda ülereageerimisena – aga kui mingi probleem õnnestub tabada juba esimeste märkide puhul, viib see kõige parema tulemuseni.