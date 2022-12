Termin «mandliema» kerkis hiljuti üles TikToki platvormil, kui levima hakkas klipp tõsielusaate «The Real Housewives of Beverly Hills» osalejast Yolanda Hadidist. Tema modellist, toona hilisteismeline tütar Gigi Hadid kurtis, et tunneb nõrkust. Seepeale soovitas ema: «Võta paar mandlit ja näri need hästi läbi.»