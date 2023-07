Kui sa kakad iga kolme päeva tagant või veel harvem, siis...

Krooniline kõhukinnisus, mida uuringu autorid määratlesid, kui kõht käib läbi kolme või enama päeva tagant, on seotud 73 protsenti suurema riskiga, et tekib kognitiivsete võimete langus. Uuringu põhiautor dr Chaoran Ma nentis, et uuringu tulemused üllatasid kõvasti.