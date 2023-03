KERGEMINI KEMPSU ⟩ Lisa menüüsse neid toite, et saaksid kohe kakale

«Roojaraev» ei pruugi küll olla ametlik kliiniline terminoloogia, kuid paljud teavad omast kogemusest, et see on olemas. Seda kogetakse pärast sünnitust, hemorroididega või muudel juhtudel, kui asjad ei toimi hästi seal, kus päike ei paista. Õnneks on olemas suur valik toiduaineid, mis teevad kohe nii, et oleks väljakäiku asja.