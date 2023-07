Rasv, süsivesikud ja valgud on makrotoitained, mis tähendab, et meie keha vajab seda suurtes kogustes (võrreldes mikrotoitainetega, nagu vitamiinid ja mineraalid, mida keha vajab väikestes kogustes). Rasv annab toidule suurepärase maitse ja teeb kõhu täis – juba need kaks põhjust üksi on piisavad, et vältida madala rasvasisaldusega dieete. Kuid on veel põhjusi, miks toidurasv on oluline.