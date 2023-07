Mis juhtub sinu kehaga, kui jood liiga palju vett?

Liiga vähe joomine võib põhjustada dehüdratsiooni, mis põhjustavad mitmeid terviserikkeid, näiteks pearinglust, segadust, väsimust ja tugevat janu. See võib põhjustada ka tõsisemaid sümptomeid, nagu kuumarabandus, krambid või neerupuudulikkus.

Kuigi vähene vedeliku tarbimine on tavalisem, on võimalik ka liiga palju vett juues endale liiga teha, selgitab CBS.

Kui palju on liiga palju?

Rusikareegliks nimetatud kaheksa klaasi on hea orientiir, aga tuleb meeles pidada, et ligi viiendik tuleb ka toidust. Naised peavad rohkem jooma, kui neil on menstruatsioon, nad on beebiootel või imetavad.

Suvine veejoomise kogus peab olema suurem higistamise tõttu, keskmisel inimesel on 2,6 miljonit higinääret ja kui inimene higistab, kaotab ta vett ja elektrolüüte.

Vee liigtarbimist täheldatakse sagedamini vastupidavusalade sportlastel, neeruprobleemidega inimestel ja neil, kes võtavad teatud ravimeid, näiteks antidepressandid ja diureetikumid. Vanemad inimesed on suuremas ohus ka vanusega seotud üldise elundifunktsiooni languse tõttu.

Millised on märgid, et oled joonud liiga palju vett?

Siin võib minna keeruliseks. Paljusid ülehüdratsiooni sümptomeid võib segi ajada dehüdratsiooni sümptomitega. Mõlemad võivad põhjustada iiveldust, lihaskrampe ja väsimust. Eristamiseks on mõned peamised viisid.

Kui tunned janu, on see selge märk, et keha vajab vedelikku.