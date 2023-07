11-aastane tüdruk magas 9 aastat ja keegi ei tea põhjust

Aasta on 1871, Inglismaal Turville’i külas. Ühe majas magab voodis 11-aastane kahvatu ja kõhn tüdruk. See on lugu kõige pikemaajalise une rekordist, mis kuulub Ellen Sadlerile, kes magas üheksa aastat. Ta sündis 19. sajandi teisel poolel Inglismaa Turville'i külas suures peres 12. lapsena. Tema vanemad ei olnud jõukad ja töötasid kõvasti, et toime tulla.