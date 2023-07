PROOVI JÄRELE ⟩ Seda lihtsat nippi järgides jood iga päev piisavalt vett

«Väga oluline on alustada päeva veega,» ütles kliiniline toitumisnõustaja Megan Lyons. «Olen täheldanud, et paljud minu kliendid kipuvad jooma suurema osa veest pärastlõunal, isegi kui nad seavad endale vee-eesmärke, mille ka saavutavad. Hommikul aga joovad nad kas kohvi või üldse mitte midagi kuni lõunani, mil nad hakkavad vett jooma.»

Lyonsi sõnul pole see aga hea. Kui oled maganud öösel kaheksa tundi järjest, siis võiksid oma keha hommikul vee joomisega aidata. «Me võiksime juua hommikul võimalikult palju vett, sest öösel teevad meie neerud ja maks suure töö, et detoksifitseerida kõike, mis on päeva jooksul meie kehasse sattunud,» selgitas Lyons. «Sellepärast on meie uriin hommikul üldiselt kollasem ehk kontsentreeritum. Et detoksikatsioonisüsteem toimiks kõige tõhusamalt, peame hommikul oma keha puhta veega läbi loputama.»