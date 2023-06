PEALINNA KUULSAIM PIDU ⟩ Kullakamakad, paljad naised ja Drake’i vend

FRATi backstage: kullakamakad, paljad naised ja Drake’i vend

Kõige põnevamad kohad on muidugi need, kuhu ligi ei pääse. Usun, et lugejate seas on palju neid, kes on soovinud, et saaks piiluda mõne kontserdi või peo hämarasse backstage’i ehk lava taha. Milline näeb välja FRATi lavatagune? Kui palju on seal inimesi? Mis seal täpselt toimub? Kõike seda pidin ma muidugi järele uurima.

Backstage on neil väike ja see on mõeldud selleks, et esinejad saaksid ürituse ajal seal vahepeal puhata. Karl räägib, et kuna tal on seljaprobleemid, käib ta seal venitamas. Naljatleme, et Karl käib ürituse ajal tagaruumis joogat ja päikesekummardust tegemas.

Küsin uuesti, mida need reeglid täpsemalt tähendavad. Villemi sõnul ei tohi backstage’is olevad sõbrad lavale ronida ega segada. «Tegelikult need, kes on meil seal (lava taga – toim), saavad aru, et nad ei nikerda meil seal selja taga. Vahel ikka nikerdavad – nagu eelmine kord,» ütleb Villem naerdes ning lisab: «Üks asi, mida ma olen esinemistega aru saanud, on see, et inimesed mõtlevad, et seal bäkis on kullakamakad, seal on paljad naised, Drake’i vend on seal. Seal on catering ja Burger King, seal on ulmemaailm. Ei! See on mingi pime nurgake, kus on mingi närune diivan. Okei, seal on juua, mullivett, aga see ei ole mingi äge asi.»