PERSOON ⟩ Sisulooja Victoria Villig avaldas, miks ta on päriselt terve elu karsklane olnud

23-aastane Victoria on terve elu karsklane olnud, kuid enda sõnul ei arvanud ta kunagi, et tema alkoholi pelgavatel põhimõtetel võivad olla sügavamad juured. «Ma ise mõtlesin, et olen ju Sõnn: ma olen põikpäine ja lihtsalt suudan nii hästi oma põhimõtetest kinni pidada. Mina olen karsklane ja nii on.»

Paar aastat tagasi kolis sisulooja Eestist Los Angelesse, et alustada seal õpinguid Ameerika Filmiinstituudis monteerimise erialal. Ameerikas otsustas Victoria esimest korda elus terapeudi juurde minna ning rääkis seal ka oma karskusest. Terapeudi arvates oli küllaltki eriskummaline, et neiul tekkisid juba varases nooruses alkoholi tarbimise suhtes nii jõulised põhimõtted. Püüdes meenutada lapsepõlvest hetki, mis võisid sellise tõuke anda, tuli Victoriale meelde kahe sugulase vestlus.

«Üks sugulane, mu lemmiksugulane, kellele meeldis aeg-ajalt õlut juua. Meenus seik, kuidas üks teine sugulane oli talle öelnud, et talle ei meeldi, milliseks ta muutub, kui alkoholi tarbib.» Victoria sõnul võis tal tekkida seos, et alkohol võtab temalt selle lemmikinimese ära. Sedasama emotsiooni tunneb ta vahel ka sõprade puhul, kes tarvitavad alkoholi: ühest küljest kardab ta, et sõbrad kaugenevad temast alkoholi tõttu, teisest küljest tekib aga hoopis hirm, et juhtub midagi halba või keegi kasutab neid ära.