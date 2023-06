RANNAVÄLJAANNE ⟩ Kuidas pääsesin sotsiaalmeedia orjusest?

Inimeste sõltuvus sotsiaalmeediast ei ole kellelegi uudis ning aina rohkem koguvad populaarsust eri meetodid ja paastud, mis peaks aitama sõltuvussuhet ekraanidega kontrolli all hoida.

Sisulooja ja taskuhäälingu «Rannaväljaanne» saatejuht Maria Rannaväli (20) otsustas digipaastude kohta lähemalt uurida ja oma versiooni sellest ka nädal aega katsetada. Kas tõesti on võimalik nädalaga sotsiaalmeediasõltuvusest vabaneda? Mida on sellest eksperimendist noortel õppida? Oma saate värskes episoodis jagab Maria oma mõtteid ja kogemust.

Tõenäoliselt on paljud meist kogenud tunnet, kui saabud värskelt reisilt või väljasõidult ning kõik, mis sind kodus ees ootab (kohutused, rutiin, töö, kool jms), tekitab tüdimust, ärevust ja vahel isegi vastikustunnet. Just seda koges ka Maria ning olles reisil sattunud sotsiaalmeedia- ja telefonisõltuvuse nõiaringi, tundis ta koju saabudes, et vajab sellest kõigest pausi.

Dopamiinipaast – trendikas moehullus või reaalne praktika?

Olles internetis moodsa dopamiinipaastu kohta palju kuulnud, oli Maria väga elevil, et proovib selle ka omal nahal järele. Pärast kiiret otsingut internetis selgus aga, et klassikalisel dopamiinipaastul on ranged reeglid ja peaaegu kõik meelepärased tegevused on paastu ajal keelatud. Lisaks sellele leiab kiirelt kriitikat, sest täielik paastumine õnnehormoonist ei ole tegelikult võimalik ning hetkega sõltuvusest vabanemist oodata ei ole realistlik.

Ideaalis tunneb inimene end paastu lõpuks küll tasakaalukamalt ja vähem mõjutatuna tavapärastest dopamiini vallandajatest (näiteks sotsiaalmeedia teated telefonis), kuid kogu dopamiini aktiivsust ajus peatada ei ole võimalik. Inimkeha toodab loomulikult dopamiini isegi siis, kui see ei puutu kokku teatud stiimulitega, ning dopamiini- või sotsiaalmeediapaastu täpsem kirjeldus oleks iseenda lahtiühendamine maailmast mõneks ajaks eesmärgiga õppida märkama paremini, milliste stiimulitega kõige rohkem harjunud ollakse.

Maria oma versioon digipaastust