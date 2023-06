HEA TEADA ⟩ Just niimoodi reageerib su keha, kui sööd iga päev jäätist

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kogeb iga kuues paar maailmas viljakusprobleeme. Juba 2008. aastal uurisid Harvardi ülikooli teadlased, mida ovulatsioonilise viljatusega inimesi sööma peaksid, et eostamist toetada. Nad leidsid, et aitavad kõrge rasvasisaldusega piimatooted, sealhulgas jäätis.

Ajakirjas Journal of Sleep Medicine avaldatud uuring näitas, et vähese kiudainesisaldusega ja kõrge rasvasisaldusega toitude söömine on seotud kergema une ja sagedasema öise ärkamisega. Rohkem suhkrut, eriti öösel, vähendab sügavat, taastavat und, millest keha saab kasu.

Jäätises võib olla palju kaloreid, nii et kui tulemuseks on liiga suur päevane kaloraaž, hakkab piht tasakesi paisuma.

Kui oled laktoositalumatu, siis on sinu jaoks jäätis sekund keelel ja tükk aega seedesüsteemis kolistamas. Hea uudis on see, et tänapäeval on saadaval palju laktoosivabu alternatiive, kirjutab eatthis.