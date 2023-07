NAISTEJUTUD ⟩ «Minul küll alaväärsuskompleksi pole!» See ütleb, et...

Miks peab ka puhkusel tööd tegema?

Vahel tundub, et lahenda probleeme palju tahad – ikka teed sama viga uuesti. Miks? Põhjus võib olla kompleksi käivitumises. Mis see on, kuidas see meid valitseb ja milline uskumatult suur jõud peitub oma varju teadvustamises? Teemasse aitab selgust luua analüütiline psühhoterapeut väljaõppes Kristjan Puusild.

Mõnel päeval ajavad kõik asjad närvi ja kõik inimesed on lollid. Asi pole vasaku jalaga alanud hommikus. See viitab hoopis analüütilisele mõistele – kompleksile. «Kompleks käivitub,» selgitab Kristjan Puusild. «Kompleks on seotud mõne emotsionaalselt laetud kogemusega, millele on järgnenud mingisugune toimetulekumehhanism. Aga see on iseseisvunud ja nii autonoomseks muutunud, et sama käitumine käivitub iga sarnase stiimuli peale, mis praegu ei ole enam adekvaatne.»

Olukorra muudab eriti kurvaks see, et kompleksid on niivõrd varases eas välja kujunenud ja niivõrd autonoomsed, et inimene ei saa ise ennast aidata. «Sa võid saada isegi aru – ahah, mul on see kompleks. Aga järgmises olukorras, kus see käivitub, ei saa mõttega ikkagi seda peatada. Ikka ajab närvi!»

Kuidas jõuda sinna, et kompleksid meid enam ei valitse? Esimene samm on tunnistada Foto: Shutterstock

Eestlaste kompleksid

Mõtte- ega tahtejõuga ei saa, kuid olukord pole siiski lootusetu. Kui võtta julgus kokku ja ausalt tunnistada, et jah, selline asi mul on – see ongi esimene samm kompleksist vabanemise poole. «Eestlased võiksid teha kollektiivse varjutöö sellega, et me koguneme lauluväljakule ja meie kompleksid tuleks kõik panna suurele ekraanile! Et meil on kollektiivselt alaväärsus, töötemaatika probleem, tublidus... Me võtame need omaks ja palume ka andestust.»