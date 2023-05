ÄRA HEITU! ⟩ Tervisliku toitumisega alustades tuleb kõigepealt see tagasilöök

Toitumisest räägitakse kui võtmest, mis teeb enesetunde paremaks, pikendab eluiga ja teeb kaunimaks – viimane punkt on mõistagi subjektiivne. Kahjuks ei ole need eelised alati kohe märgatavad ning raske on olla kogu aeg tubli ja distsiplineeritud. Realistlikud ootused ja mõistmine, kuidas toitumisrežiim mõjutab keha, aitavad siiski motiveerituna püsida.