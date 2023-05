UURI JÄRELE ⟩ Piirkond kehal, kuhu pekk ladestub, ütleb palju su tervise kohta

Millele pöörata tähelepanu?

Kõhurasv

Seda nimetatakse vistseraalseks rasvaks ning sel on komme pakendada end meie keha elutähtsate organite ümber. Kõhupekki silmame, kui sööme liiga palju kaloreid ja ei treeni piisavalt.

See võib olla märk aeglasest ainevahetusest või et hormoonid on tasakaalutud. Naiste puhul on tavaline, et keha muudab rasvaladustamise kohta, eriti vananedes. Pärast menopausi lihasmass väheneb ja rasvkude suureneb, mis viib rasva ladestumiseni kõhupiirkonda. Kusjuures, kaalunumbris ei pruugi see isegi kajastuda.

Käsivarrepekk

Kui hakkad märkama ebaproportsionaalselt suurt rasva kogunemist oma käsivartesse, siis võib see olla tingitud hormonaalsetest muutustest kehas. Võid seda täheldada näiteks siis, kui võtad mingeid hormoonravimeid.

Naistel on üldse suurem tõenäosus käepekiks kui meestel. On väga tavaline, et menopausis naise käsivartele koguneb rasva, kuna nende testosteroonitase langeb.

Puusad, nn sangad

See on rasvaladustamise keskus, eriti naistel. Peamiseks põhjuseks on tõenäoliselt pärilikkus, aga ka liiga palju gluteeni ja piima. Kui sa võtad östrogeenipõhiseid ravimeid (näiteks rasestumisvastaseid tablette), on tavaline, et nendesse piirkondadesse tekib rohkem rasva. Rasva ladestumine on mõistagi seotud ka kehalise aktiivsusega.

Alaselg ja vöökoht