Jõhkra treeneri eluohtliku võtte tõttu suri trennis 7-aastane poiss

Aserbaidžaani meediasse levinud kaadritest selgus, et Mehman Khalilov ei käitunud julmalt mitte ainult Farid Bakarovi, vaid ka teiste trennis osalenud lastega. Ta tõstis lapsi õhku, hoides neid juustest, peast ja kõrvadest. Lisaks lõi treener alaealisi lapsi korduvalt jalaga. Kuna pildid on väga julmad ja häirivad, ei ole neid avalikkusele seni näidatud.

Mehman Khalilov on kinni peetud. Lapse surmaga seoses on alustatud kriminaalasi KrK § 126.3 järgi (ettevaatamatusest põhjustatud surm tahtliku raske tervisekahjustuse tõttu).

Sambo on Nõukogude Liidust alguse saanud võitluskunst, mille juured on traditsioonilises vene rahvamaadluses. Sambo on judoga sarnane enesekaitseala, kuid selles pole lubatud kägistamisvõtted.