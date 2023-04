PROOVI KOHE ⟩ See 90 sekundi test ütleb, kas sinu süda on ohus

Selle testi tegemiseks vajad vaid stopperit ja treppe. Igaüks, kellel on terve süda, peaks suutma 45 sekundiga 60 trepiastet läbida (trepist üles). Trepiastmed tuleb läbida ilma pausideta ning samuti on keelatud seda joostes teha.

Trepiastmete läbimise aeg registreeriti ja arvutati välja MET (valem, mis näitab mitu korda on uuritav võimeline suurendama oma hapnikutarbimist võrreldes puhkeolekuga. Mida suurem on MET, seda parem on vastupidavus ehk aeroobne töövõime).

Teadlased leidsid, et need patsiendid, kes läbisid vahemaa vähem kui 40-45 sekundiga, said tulemuseks 9-10 MET, mis on seotud madalama suremusega. Kelle tulemus jäi alla 8 MET, seostati kõrgema suremusega.