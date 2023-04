PUGI HOOLEGA ⟩ Need kaks toitu on terve aju võti

Selles uuringus täitsid 6001 tervet täiskasvanut vanuses 40–73 aastat 16 kuu jooksul viie toiduaine kohta küsimustikku, et hinnata oma magneesiumitarbimist. Teadlased leidsid, et neil, kes tarbisid iga päev 550 milligrammi magneesiumi, oli aju 55-aastaseks saades aasta võrra noorem kui neil, kes tarbisid päevas vaid 350 milligrammi magneesiumi.

Uuringu tulemuste põhjal on teadlaste hinnangul võimalik, et kui süüa 41 protsenti rohkem magneesiumi päevas, parandab see aju tervist, säilitab kognitiivseid funktsioone ja vähendab dementsuse riski.