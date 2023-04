Kas rohke veejoomine aitab kaalul langeda või vaevad ennast asjatult?

Vett joomata ei saa, soojade ilmadega on see lausa hädavajalik, et elus püsida ja ennast värskelt tunda. Kas vee joomine aga kaalust alla ka aitab võtta?

Puuduv lüli

Jah, piisava vee joomine võib olla just see, mida su keha vajab, kui proovid kaalust alla võtta, toitud tervislikult ja liigutad rohkem, kuid tulemusi pole näha ja pekipolster istub muutumatult taljel edasi.

Seega rõõmus uudis - vesi aitab tõepoolest kaalul langeda, eriti, kui kombineerida seda teiste tervislike eluviisidega: tasakaalustatud toit, piisav uni ja mõõdukas füüsiline liigutamine.

Miks vesi kasulik on? Esiteks pole temas erinevalt suhkrurikastest limpsidest ja glamuursetest kohvijookidest üldse toitaineid ehk puhas vesi on täiesti kalorivaba. See soodustab täiskõhutunnet, mis on kaalu langetades väga oluline boonus.

Kuid vesi ei ole ainult kalorivaba janukustutaja. Mõned andmed viitavad, et vee joomine võib kiirendada ainevahetust, nii et teie keha põletab puhkeseisundis rohkem kaloreid.

Joogivesi ei aita mitte ainult rohkem kaloreid põletada, vaid võib aidata ka rasva lagundada. Ajakirjas Frontiers in Nutrition avaldatud uuringu kohaselt on kehas rasva lagundamiseks vaja piisavalt vedelikku. Seega, kui kehas piisavalt vedelikku ei ole, on kehal raskem rasva kütusena kasutada.

Kui palju vett tuleks juua, et kaal langeks?