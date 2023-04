Sageli arvatakse, et naised, kes sünnitavad oma esimese lapse peale 25. eluaastat, on esimese rongi juba maha maganud. Samas kui läänes peetakse normaalseks sünnitada esimene laps 40-aastaselt. Kus see kuldne kesktee siis tegelikult asub ja millal on parim aeg esimest korda emaks saada?