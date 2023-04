Magav inimene paistab lõdvestunud, rahulik ja täielikus teadmatuses ümbritsevast. Mis meiega aga tegelikult toimub, kui me magame? Me veedame peaaegu ühe kolmandiku oma elust – ligikaudu 25 aastat – magades, kuid me ei mäleta sellest peaaegu midagi. Kui pea puutub patja, käivitub keeruline noorendamise tsükkel, mis on tervise ja heaolu jaoks ülioluline.