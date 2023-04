Paljud meist on taas silmitsi tõehetkega: kevad on tõesti alanud ja bikiinihooaeg on üsna varsti käes. Isegi, kui päevitamine pole sinu teema, kerkivad figuuriga seotud teemad sellegipoolest pinnale, sest lohvakad kampsunid volditakse kapinurka ja välja võetakse nabapluusid ning kleidid.