RAGISTA MÕNUGA ⟩ 9 põhjust, miks seda krõmpsuvat puuvilja süüa

Õunad on täis kasulikke toitaineid ja neis on võrreldes mõne teise puuviljaga eriti palju kiudaineid. Tänu nende ainulaadsele vitamiinide, mineraalide ja toitainete komplektile on leitud, et õuntel on hulganisti häid omadusi.

Üheksa teaduslikult tõestatud kasu õunast

Õunad aitavad kaalust alla võtta

Õunad sisaldavad toitaineid, mis aitavad kaalu langetada ja kontrollida. American Journal of Clinical Nutritionis avaldatud aruandes leiti, et terve õuna kinnipistmine vähendab söögiisu.

Vähendavad diabeediriski

Ajakirjas Food & Function avaldatud uuringu kohaselt vähendavad õunad ja pirnid teist tüüpi diabeedi riski 18 protsenti.

Teevad ajule head

Õunas on kvertsetiini, mis on pigment, mida leidub paljudes puu- ja köögiviljades. Lisaks sellele, et kvertsetiin annab õuntele ereda värvuse, võitleb see Alzheimeri tõve ja dementsuse vastu, selgub ajakirjast Foods. Aju tugevdavate omaduste kõrval on kvertsetiini kasutatud selle vähi-, põletiku- ja viirusvastaste omaduste tõttu ning see kaitseb ka südame-veresoonkonna probleemide eest.

Teevad südamele head

Ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition avaldatud 2019. aasta uuringu järgi alanes halb kolesterool ja laienesid veresooned inimestel, kes sõid kaks õuna päevas ja kel oli kolesterool veidi üle normi.

Alandavad vererõhku

Ajakirjas Scientific Reports avaldatud 2020. aasta uuringus leiti, et flavanoolirikkad toiduained, sealhulgas õunad, võivad alandada vererõhku.

Mõjuvad hästi soolestiku bakteritele

Hea seedimine ja tugev immuunsüsteem saavad alguse samast kohast: soolestikust. Regulaarne õuna söömine teeb head kasulike bakterite populatsioonile soolestikus.

Kaitsevad hambaid

Üks õun päevas hoiab ka hambaarsti eemal. Õunad ei eemalda küll hambakattu, kuid nõrgestavad suus elavaid baktereid, mis hoiab hambad tervemad.

Muudavad hingeõhu meeldivamaks

Ajakirjas Journal of Food Science avaldatud 2016. aasta uuringust selgub, et õuna söömine pärast küüslauku parandab hingeõhku.

Vähendavad teatud vähkkasvajate riski