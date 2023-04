Uuring: kohvijoojad liiguvad rohkem, aga...

Kohv on üks enim tarbitavatest jookidest kogu maailmas, kuid pendel kõigub selle eeliste ja puuduste vahel edasi-tagasi. Hiljuti ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud uuring võttis taas käsile kohvi head ja vead. Selgus, et vähemalt üks tassi kohvi päevas paneb rohkem liikuma, aga vähem magama.