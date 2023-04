EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Tähtsad tõsiasjad, mida igaüks oma palga kohta teadma peab

Vandeaudiitor Mai Palmipuu ja Naise ajakirjanik Triin jõudsid oma rahatarkuste teemaga palgani. Kas sa tead, millest su töötasu koosneb ja millega riigi eelarvesse panustad?

Palgaläbirääkimisi tööandjaga on parasjagu õrn ja ebameeldiv tegevus. Lisaks kasutatakse veel palga läbirääkimisel väljendeid «brutopalk» ja «netopalk», mis ajavad läbirääkimised veelgi segasemaks. Mida võiks teada palga läbirääkimisel, et tööandja ja töötaja saaksid teineteisest ühtemoodi aru?

Brutopalk tähendab summat, mille suuruses üldjuhul lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel. Brutopalk ei ole summa, mida on võimalik palgapäeval arveldusarvele oodata. Töötaja ning ka tööandja on mõlemad maksukohustuslased - töötaja on maksumaksja ja tööandja on maksu kinnipidaja.

Tööandja on kohustatud töötaja töötasult kinni pidama maksuseadustest tulenevad maksud ning tasuma need riigieelarvesse. See osa töötasust, mis jääb järele peale maksude kinnipidamist, ongi netopalk. Järelikult brutopalk on töötaja poolt välja teenitud töötasu, millelt ei ole makse veel maha arvestatud.

Tööandja on samuti maksumaksja, kes tasub lisaks töötajalt kinni peetud maksudele töötasule juurde arvestatavad maksud: 33 protsenti sotsiaalmaksu ja 0,8 protsenti töötuskindlustusmaksu.

Sotsiaalmaksu tasumisega kindlustab tööandja oma töötaja ravikindlustusega ning töötuskindlustusmaksu tasumisega töötaja võimaliku töötuse korral kaotatud sissetulekute osalise kompenseerimise.

Alljärgnevas tabelis on toodud matemaatiline arvestus eurodes, eeldades, et tööandja ja töötaja lepivad kokku brutopalga 1500 eurot kuus.

Bruto- ja netopalga arvestus Foto: Mai Palmipuu

Tabeli esimene osa on arvestatud tingimusel, et töötaja ei ole liitunud kogumispensioniga ja tabeli teise osa puhul on töötaja liitunud pensionifondiga, kusjuures makse määraks on 2 protsenti brutotöötasult.