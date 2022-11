EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Kuidas rahakriisist edukalt välja tulla ja oma vara mitte ohtu seada?

Vandeaudiitor Mai Palmipuu ja Naise portaali toimetaja Triin arutavad mis saab siis, kui rahakotis viliseb tuul ja tasutud pole sugugi kõik kohustused. Kas oodata, et jamad ise laheneksid või kes ja kuidas sind aidata saab?

Hinda olukorda ja hoia jalad maas

Kõige olulisem on olla enda suhtes aus. Kui on teada, et olemasolevast rahast ei jätku, tuleb koheselt tegutsema hakata. Olenevalt olukorrast, kas tegemist on töö kaotamisega, töövõimevähenemisega, perekonnaliikme rahaliste sissetulekute vähenemisega või lihtsalt üle oma hetkevõimete elamise, tuleb leida viis, kuidas situatsioon lahendada. Kõige rumalam on jaanalinnu moodi pea liiva alla peita. Iseenesest ei juhtu mitte midagi. Me keegi ei usu, et taevast hakkab alla sadama raha või tekiks iseeneslikult arveldusarvele puuduolev summa.

Kõige suurem murepõhjus on kodulaen. Pankade eesmärgiks on anda laenu ja teenida oma tulu intressidelt. Ükski pank ei ole huvitatud, et peaks oma raha kättesaamiseks kellegi kodu maha müüma. Seetõttu tulebki pöörduda koheselt panga poole palvega, et leppida kokku kuidas olukorrast välja tulla. Pank võib pakkuda näiteks ajutist maksepuhkust. Sellega saab inimene juurde aega, et oma rahaline olukord taastada.