EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Mis on maks ja mis makse? Sõbrad, ärge pange neid ühte patta!

Iga aasta jaanuaris aktiviseeruvad maksuhaldurid ja peavad vajalikuks meile meelde tuletada, et kätte jõuab aeg hakata mõtlema tulude deklareerimisele. Ameerika teadlane ja filosoof Benjamin Franklin on öelnud, et siin ilmas pole midagi kindlat peale surma ja maksude. «Maksu maksmine» on iseenesest kõhedust ja küsimusi tekitav väljend.