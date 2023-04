Kuulus pornonäitleja paljastas ebamugava põhjuse, miks ta küpses eas vaid naistega suudab töötada

Naine, kes tutvus oma abikaasaga väljaspool seksitööstust kinnitas, et nende suhe on terve ja hea ning tema filmid abikaasale probleeme ega armukadedust ei tekita. «Mu abikaasa mõistab suurepäraselt, et see on töö. Emotsionaalne truudusetus, kui kellegagi hingeliselt väga lähedaseks saaksin, võiks teda pahandada ja õnnetuks teha, kuid puhas füüsiline seks on loomulik ja loomalik ning ei mõjuta teda üldse,» kirjeldas Ann õnnelikult.