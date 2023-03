Puuviljades on palju kasulikke ühendeid ja on selge, et peaksime neid rohkem sööma. Need vähendavad südamehaiguste, teise tüübi diabeedi, mõne vähivormi ja rasvumise riski. Need aitavad kaalust alla võtta, nõuavad vähe või üldse mitte mingit ettevalmistust ning rahuldavad magusaisu.