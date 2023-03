HEA TEADA ⟩ Kui sul hakkasid päevad selles vanuses, elad tõenäoliselt kauem

Uuring näitab, et nii kuupuhastuse algus 12-aastaselt või hiljem kui ka menopausi algus pärast 50. eluaastat on seotud pikema elueaga – neil on suurem tõenäosus elada 90-aastaseks. Teised huvitavad järeldused olid, et neil oli ka väiksem tõenäosus haigestuda diabeeti või hakata suitsetama.

Kindlasti pakub see uudis rõõmu neile naistele, kes teismelisena hingevärinal oma päevi ootasid ja tundsid, et kõigil teistel juba on need peale nende. Paistab, et sel on ka mõningad eelised, kirjutab YourTango.