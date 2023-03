STILIST PALJASTAB ⟩ «Nii seksikas, kui olla saab!» Haruldane võimalus hittsaate kulisside taha piiluda

Elina Nechayeva, «Tähtede täht» Hard Rock. Foto: Mardo Mannimagi Stuudio7

Jaagup

Jaagupil on välja kujunemas täiesti oma stiil – ainult läbipaistvad pluusid ja võrk. Me proovisime päris mitut pluusi, kõik need olid läbipaistvad! Kuni leidsime gooti tähtedega väga raju särgi. Ja Måneskini lugu teges on ka meik vajalik – need tüübid on alati poolpaljad ja meigitud. Bänd teeb väga hulljulgeid stiiliuperpalle.

Jaagup Tuisk, «Tähtede täht» Hard Rock. Foto: Mardo Mannimagi Stuudio7

Nahkpüksid on Jaagupil moodsa sirge lõikega, mitte mootorrattakultuurist, vaid hilisemast popkultuurist. Natuke avaram lõige, vööst kokku hoitud. Jaagupi puhul on ülivägev see, et kutt oli itaalia keeles loo ära õppinud ja tulistas ülikiireid sõnavalinguid, mis lõi kogu saali täiesti pahviks.

Jaagup Tuisk, «Tähtede täht» Hard Rock. Foto: Mardo Mannimagi Stuudio7

Jaagupi puhul tasub ka ehteid täehele panna – see kaelaehe on väga äge, metallist leegid on ümber kaela. Seda võiks uljad noormehed ise ka proovida. Jalga jäid mõnusad rajud tanksaapad.

Jaagup Tuisk, «Tähtede täht» Hard Rock. Foto: Mardo Mannimagi Stuudio7

Getter

Getteri soov oli konkreetne – tahan riietuselt olla hästi lihtne! Rockimaailmas on ju hästi palju kõike üle võlli. Nii on Getteril pesuehtne naabritüdruku look – nabamaika, lõhkised teksad ja 90ndatest moodne märja juukse look.

Getter Jaani, «Tähtede täht» Hard Rock. Foto: Mardo Mannimagi Stuudio7