STILIST PALJASTAB ⟩ Kes sikutas selili pükse jalga? Kelle särgil puudus selg?

«Tähtede täht» Jaagup Tuisk Foto: Mardo Männimägi

Jüri

Jürikese palve oli, et tema ei taha välja näha liiga klassikaline. See lihtsalt ei ole tema stiil, ükski televaataja ei usuks seda!

Klassika ei ole Jüri stiil, ükski televaataja ei usuks seda!

Leidsime talle imeilusa murtud sinist tooni ülikonna Kaubamajast ja sinna alla pehme kudum. Revääri külge said sätendavad prossikesed, et oleks väike discovihje ka. Selle nipi võiks iga mees kohe üle võtta – saab piduliku momendi lisada ka argisele ülikonnale. Töötab täiega!

«Tähtede täht» Jüri Butšakov Foto: Mardo Männimägi

Karolin Kuusik on Eesti tuntuim telestilist, kelle terane pilk ja head moeteadmised on pea kõikide Ruudu suurte teleshowde taga. «Jah, me teeme Kaupo Karelsoniga juba 15 aastat koostööd. Selle saate puhul on mul on abiks Maarja Siim, sest nii suurt projekti polegi üksi võimalik teha.»

Mis on saate «Tähtede täht» juures erilist?

On vaja arvestada artisti enda maitse ja stiiliga, aga ka ajastut ja seda artisti, kelle hitti and esitavad. Esimese saate teema disco on äge muusikastiil.

Mille poolest oli disco saadet äge teha?

Disco on väga lavaline ja telegeeniline, väga vitaalne. Moeliselt on see väga lõbus. Ja viimase aja meestemoes on tänu Harry Stylesile naiste kapist varastamine juba pikalt pead tõstnud. Mehed ei karda naiselikke asju, sära ega läikeid.

Kust ideid ammutasite?

Palju määras stiil, mida keegi esitas. Disco on minu nägemuses ajastupõhine, 70ndate retroteema, mis ka tänapäeval on tegelikult uuesti moes. See ei mõju üldse äärmuslikult vanamoodsalt. Mind paeluski eeskätt disco kuldaeg.

Kuidas kogu see vaatemäng sündis?

Meie interpretatsioon on elurõõmus segu erinevatest ideedest, ei pea olema stiilipuhas. Sellist piirangut me endale ei seandud. Uljas stilistika, grimm ja meik lisaks, sa saad hullu panna ja katsetada kõike, mida muidu elusees ei juleks proovida! Avastab publik ja avastavad artistid ise. Minu meelest on juba see tohutult äge, et näeme oma armastatud artiste välimusega, mida kunagi enne näinud ei ole ja mida niisama lihtsalt proovida ei julgekski.