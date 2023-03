Postimees käis luuramas, kes on kõige suuremad üllatajad. «Synne,» reetis asjaga seotud allikas. «Nii uskumatult vägevat häält ja võimast energiat näeb harva. Ja tema tohutu soojus sulatas juba kohapeal kõigi südamed.»

Saatesse «Tähtede täht» kutsus mind teleprodutsent Triin Luhats, kes ühel ilusal õhtul mulle põneva sisuga e-kirja saatis. Ma ei võtnud mõtlemiseks üldse aega! Tundsin, et sellest projektist tuleb midagi uhket ja suurt.

«Tähtede täht» nõuab palju energiat, tihe prooviperiood, pikad võttepäevad ja pidev eneseületus žanrite õppimisel on aega ja energiat nõudev, kuid see kõik on pingutust väärt.