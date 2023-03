GALERII ⟩ Kes on parimad riietujad telerahva ridades?

Getter Jaani. Duo Media kevad 2023 Foto: Konstatin Sednev/Postimees

Kaunis muusik Getter Jaani suudab ka mugavasse komplekti glamuuri ja värskust süstida.

«Valisin riided, milles mul oleks mugav olla,» räägib Getter. «Ja tahtsin, et näeks natukene pidulik ka välja.» Sealt tulid sädelusega teksased ja valge jakk.

«Ma üldjuhul kahjuks kannan väga palju musta. Võiks palju rohkem värve olla. Aga mõtlesin, et kevad ometi - ma ei saa üleni mustas tulla.» Lihtne komplekt toimib imeliselt!

Hanna-Liina Jaanus. Duo Media kevad 2023 Foto: Konstatin Sednev/Postimees

Hanna-Liina Jaanus kannab enda disainitud, kevadiselt erksat jakki, millest on võimatu mööda vaadata. See on tegelikult osa sama kirkast pükskostüümist. «Me ise koos emaga disianime, tuli tahtmine olla värviline ja kevadine.»

Juba julge punane pea reedab, et see kaunitar armastab värvi. Sel kevadel kavatseb ta kanda palju rohelist ja kollast. «Kannan kõiki värve, mille poole tõmbab, peaasi et need oleksid erksad.»

Priit Vare. Duo Media kevad 2023 Foto: Konstatin Sednev/Postimees

Raadiote juht Priit Vare ülikond on just selline nagu kevadele vastu minnes vaja - värviline! «Ja sokid on oranžid,» lisab Priit muigega.

«Ülikond on ostetud poest, ma pakun et Kaubamajast. Selle pintsaku panen selga suhteliselt harva ja iga kord on tore leida taskutest mõne eelmise peo fotoboksis tehtud väga imelikke pilte.»

Jana Kirisberg. Duo Media kevad 2023 Foto: Konstatin Sednev/Postimees

Jana Kirisberg meediaagentuurist OMD säras kevades erksas fuksias ja valgusküllastes neutraaltoonides.