NAISTEJUTUD ⟩ «Ta lubas pisarsilmi, et see on viimane kord, aga pettis taas...» Alles suhtepõrgust pääsedes õppis naine end väärtustama

Petmine on alati valik

Egerta teab omast kogemusest, et peaaegu alati õigustavad need, kes suhtes teisele haiget teevad, ennast sellega, et teine on ise süüdi. Mina tegin nii ainult sellepärast, et sina tegid nii... See ülimalt sageli kasutatud konstruktsioon on alati vale. «Mulle meeldib see piltlik mõte, et inimene on alati ristteel ja tema valib, millise neljast teest ta võtab. Kui sina valid, et nüüd ma lähen, lõbutsen ja petan oma kallimat, siis see on sinu valik!»