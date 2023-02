NAISTEJUTUD ⟩ Paberiteta terapeudid, kellest on päriselt kasu. Sabaga

«Ma treenisin teda aastaid, et enne ei alga hommik, kui perenaine voodist välja tuleb. Igasugune pasteedi nurumine kell viis hommikul – ma ei tee välja põhimõtte pärast, tema hommik ei alga enne, kui mina ärkan! Ja nüüd on nii, et iga hommik see äratus läheb järjest varasemaks ja varasemaks,» kurdab Triin, sest tema kassi mittesallijast elukaaslane on kassi ära hellitanud. «Oi, Jossu tule paneme pasteeti!»

Kristinka järeldab, et arvamus, et kassi on võimalik dresseerida, on vaid illusioon. «Tema dresseerib oma peremeest. Teenindavat personali suudab kass imeliselt dresseerida.»

Kassid või koerad - kumb jääb peale? Foto: Shutterstock

Kes on boss?

«Meil käib vahepeal üks külaline, üks väike chihuahua. Kui ta esimest korda tuli, siis kass otsis korteris endale need peidupaigad, mida ta varem ilmselt ei teadnudki, et olemas on,» räägib Maia oma kassi ja sõbrast koera suhetest. «Kassidel on see boonus, et koer on ühedimensiooniline, kass on mitmedimensiooniline ja leiab endale need järgmised korrused, lõpuks on ta nagu kõrgemal ikkagi.»