SUUR GALERII ⟩ Kõige stiilsemad külalised Kaubamaja moepeol: «Värvi on vaja!»

Need on kaks kõige tähtsamat moevärvi, mis kevadest meelde jätta! Trendispikrina tuli peole Triin Mustjõgi reklaamiagentuurist Imagine, kellega koostöös Kaubamaja moeüritus sündis. Lavendlikarva teksajakk on Calvin Kleinilt, trendiroheline kleit on tegelikult hoopis vanaema oma. Märka ka sokkide ja rihmikute moekat kombinatsiooni!

Foto: Taavi Sepp