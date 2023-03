TRENDISPIKKER ⟩ Paljas naba, kombineed ja alukad, mis kleidi alt ülbelt välja vaatavad

Moekarussell käib omas rütmis – talv käsib end sisse pakkida, kevad lubab õnneks taas paljaks koorida. Lisaks on just kevad see aeg, mil saavad teoks tõeliselt kaalukad moemurrangud. Kui muutub seelikupikkus või pükste siluett, siis enamasti ikka kevadel. Ja sügise saabudes viimistletakse see täiuseni.