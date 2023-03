HÜVA NÕU ⟩ 3 toitumisnippi, mida üle 40-aastased naised kindlasti teadma peavad

Selles olulises eluetapis saame strateegiliselt kohandada oma harjumusi, et tunda end paremini ja ennetada tulevasi terviseriske. Üks võimalus selleks on muuta oma liikumisharjumusi ja teha rohkem jõutrenni. Teine samm, millel võib olla suur mõju, on teadlikum toitumine.