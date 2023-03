VAATA PILTE ⟩ Mis sobis presidendi vastuvõtule ja mis mitte? Püksid, pahkluud, paljastused...

Poliitik Lavly Perling särab vastuvõtul väärikas ja samas väga elujaatavas gammas Katrin Kuldma kleidis, mida ehib Eesti rahvusliku motiivi digitaalne stilisatsioon. See on meie vabaduse tähistamise päev, värvid on enam kui kohased!

Lühike kleit

Etikett näeb ette, et galakleit on täispikk. Mida see tähendab? Kleit ulatub kinganinani ning kõndides liugleb maapinna lähedal. Kõik lahendused, mis näitavad kinga, on kehtiva üldreegli kohaselt liiga lühikesed kleidid ja vastuvõtule sobimatud. Selle järgi nägi vastuvõtul ligi kümmet eri pikkuses eksitust.

Kuid on ka erandeid. Rahvarõivaste puhul see reegel ei kehti. Ja igati sobivaks loetakse ka uue moeteemana juba mitme aasta eest galadele lennanud mitme pikkusega kleiti, mis on tagant täispikk, esipaneelil või küljel lühem. Kuni pikem osa paitab põrandat, on kõik etiketikohane ja korrektne.

Püksid peol

Traditsiooniline vastuvõturõivas on pikk galakleit, mida sobib asendama piduliku seelikuga komplekt. Püksid justkui soositud pole. Kuid ka siin on aeg edasi läinud ning hoiakud ajaga sammu pidanud. Kui tegu on spetsiaalselt pidulikuks sündmuseks loodud pükstega, siis on valik igati õige ja hea. See tähendab – eriline disain, kvaliteetne kangas ja silmanähtavalt pidulikuks sündmuseks loodud tervik. See annab kätte esimese komistuskivi: kui seesama pükskostüüm sobiks kanda ka argisel sündmusel, siis järelikult ei sobi see presidendi vastuvõtule. Isegi kui kingad-lisandid on luksuslikud. Siiski on ka õnnestunud erandeid: