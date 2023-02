Tippdisainerid: sõjad ja katastroofid on alati olnud, me ei saa selle pärast ainult leinariietes käia!

Maailmas juhtub kogu aeg midagi kohutavat, aga mõned asjad on suurema tähelepanu all ning puudutavad meid lähemalt kui teised. Vägivald, sõjad, katastroofid – need on alati olnud ja minu kindel veendumus on, et meie ei saa selle pärast ainult leinariietes käia! Igasugusest rõõmust siin elus ilma jääda ei ole õige – siis läheb maailm täiesti sassi.