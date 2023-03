PALJASTUS ⟩ Pesu abil saab petta. Ja kuidas veel!

Kõige kergem on kujundada taljejoont, seda on naised aastasadu teadnud. Arvate, et need kunagised napid taljemõõdud olid looduse kingitus? Oh ei, karmi korseti töö. Tänapäeva korsetid on valdavalt väga kehasõbralikud, need ei suru sind olulisel määral kokku, vaid parandavad siluetti ja joonistavad keskkoha välja. Või kui oled nõus ilu nimel ohvreid tooma, saad kasutada ka tugevamat survet, ehkki sel juhul unusta mugavus, vaba hingamine ja õhtusöök. Roiete ja vaagna vahele jääv pehme ala on sageli hea-elu-voldikestega lahkelt üle külvatud isegi kõhnade kaunitaride puhul. Kuid nii kui trimmiv nahk ümber tõmmata, on plats neist sekundiga puhas. Näiliselt vähemalt. Aga kes on öelnud, et ballidel oleks keelatud näilisi illusioone enda huvides kasutada? Tõld muutus kõrvitsaks ja ballikleit kaltsudeks juba muinasjutus. Kes tohib tänapäeva kaunitarile pahaks panna, et ühes kleidiga ka figuur ümbert kooritakse?