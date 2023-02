Helen Randmets jagas imearmsaid beebipilte - vaata, kuidas musirull on kõhus ja kõhust väljas!

«Idee tekkis sellest, et nägin ühte samamoodi tehtud pilti ja soovisin täpselt sama,» rääkis Helen Randmets õnnest särades Postimees Naisele. «Ma pole kunagi enne nii teinud - kõhuga ja siis juba koos beebiga. See tundus nii armas ja äge idee. Poistega olen eelnevalt ainult beebi pilte teinud.»

Kuidas see võimalik on?! Kaks nii sarnast pilti ja ometi on ju ilmselge, et vahepeal on aega omajagu edasi läinud? Helen naerab selle peale soojalt ja südamlikult. «Kõige raskem selle shoodi juures oli ikka korrata sama poosi, meiki, soengut ja lisaks veel beebi.»