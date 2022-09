PÕNEV ELUMUUTUS ⟩ Helen Randmets saab tütre: «Fitnessi ma tagasi ei lähe, seal oled kogu aeg näljas!»

«Ma ei jaksa!» Varem polnud seda lauset Heleni jaoks olemas.

Soolokarjääri juurde jõuab naasta, kuid täna on prioriteediks tütreke.

Fitnessiga Helen jätkata ei plaani: «See on õudselt raske, ropp töö. Sa oled kogu aeg näljas!»

Kohtume päikeselisel sügishommikul. Helen saabub kergel sammul, särav naeratus laiumas üle kogu näo. Temast lausa voogab helgust ja armastust. Ja ta on erakordselt kaunis – selja tagant tavaline supervormis Helen, ei saaks arugi, et ettepoole on kaheksanda kuu kõht juurde pandud.

Kust see mõte tuli, et peres võiks veel neljas laps olla?

Mul see tüdrukusoov oli lihtsalt nii-nii suur! Olen juba üheksa aastat tüdrukust unistanud, ei salga üldse maha!

Elus juhtuvad kõik asjad korraga. Sinu soolokarjäär sai just hoo sisse ja siis said teada, et oled neljanda lapse ootel.

Suutsin kaks aastat vahepeal muusikavallas aktiivne olla. Märtsis andsin välja oma albumi digiversioonina, see oli minu jaoks märgiline asi ja suure unistuse täitumine. Ja kui ma vahetult enne sain teada, et ootan last, siis oli nii hea tunne – ühe märgi sain maha ja tuli uue unistuse täitumine peale. Vau! Ma saan ka oma kauaoodatud tütre! Endal on tunne küll vahel selline, et nüüd tuleb kohe!