Varasemas intervjuus Postimees Naisele rääkis särav lapseeootel naine, et armastab kõhubeebiga juba sündimist juttu vesta.

«Oi, ma suhtlen temaga väga palju! Täiesti lambist jäi raamatukogus mulle kätte Ilona Karula raamat «Lapse hing». See andis palju mõtteid, kuidas oma lapsega suhelda, aga tegelikult tegin seda teadlikult juba enne. Suhtleme õhtul enne magama jäämist, kui ka tema on hästi aktiivne ja hullult möllab. Oleme temaga nimeteemat arutanud ja millal ta tulla plaanib. Meil on väga ilus side.»