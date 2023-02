TOIMIB! ⟩ See jook aitab kogu päeva kõhu lamedana hoida

Kõhupuhitus võib ilmneda erinevatel põhjustel. Selge see, et kui kõht tahab pärast rammusat sööki lõhkeda, oleme selles ise süüdi. Kuid vahel võib ka kergetest, ent sinu kehale mittesobivatest toiduainetest kõhupuhitus tekkida. Ja vahel paisub kõht isegi stressist!

Ingveritee on parim asendus hommikusele kohvile. Erinevalt kofeiinist rahustab ingveritee seedetrakti ja on põletikuvastase toimega.

«Ingver on rikas orgaaniliste hapete, fenoolsete ühendite (taimsed antioksüdandid) ja lipiidide poolest. Tänu sellele leevendab see jook põletikku, kõrvaldab iivelduse ja võitleb tursete vastu. Ingver aitab kiirendada ka soolte tööd. Kõik see koos aitab vähendada gaaside teket,» selgitab litsentsitud toitumisspetsialist Liana Werner-Grey.