TÕESTI TOIMIB ⟩ Seda heli kuulates jääd kohe magama

Rohelise müra kuulamine võib olla lahendus paljudele uinumisprobleemidele. See aitab kiiresti uinuda, kuid seda ei tohiks pikka aega järjest kuulata. Rohelise müra kuulamisel tuleks kasutada taimerit, et see magamise ajal kinni lülituks, sest vastasel juhul võib see hoopis su und härima hakata.