FOTOD ⟩ 32 kilo kaotanud Mihkel: sain aru, et niimoodi edasi lihtsalt ei saa

«Me arutasime koos täpsemalt, kuidas ja mida süüa, milline treeningplaan aitaks mind viia mu eesmärkideni. Õppisin selgeks, kuidas käib õige tehnikaga ohutu treening ning mul oli alati keegi, kelle poole oma muredega pöörduda,» kiidab Mihkel oma treenerit Igorit.

Elustiili muutus tõi Mihkli ellu tohutul määral arenguid. «Kõige tähelepanuväärsem on see, kuidas mu suhe keha ja oma imagoga on muutunud. Tänapäeval peeglisse vaadates olen uhke selle üle, mida olen saavutanud, ning trenni minek on nagu põnev missioon ennast iga korraga täiendada,» kirjeldab Mihkel positiivseid emotsioone. Veel lisab ta, et pärast kaalulangust on liikumine muutunud kergemaks, lihasvalud on vähenenud ning isegi inimesed kohtlevad teda paremini.

Mihkli vorm praegu. Foto: Erakogu

Astu see esimene samm

Kui Mihkel saaks ajas tagasi minna ja mineviku endaga maha istuda, siis rõhutaks ta, kui oluline on anda endale rohkem aega ja hingamisruumi.

«Ütleksin endale, et see on täiesti okei minna perega või sõpradega vahepeal restorani ja tellida head-paremat, täiesti okei tähistada pühasid ja tähtpäevi. Kõik peab olema lihtsalt mõõdukas vormis,» nimetab ta lihtsad tõed.