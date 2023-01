Uneterapeut Naygat Arif tõi sellesse selgust, öeldes, et magamata ööd ei too endaga kaasa vaid kroonilist väsimust vaid ka ülekilosid.

Arif rääkis oma TikTokis, et uuringute kohaselt magab iga kaheksas inimene vähem kui soovitatav ööpäevane norm seitse kuni üheksa tundi. Hiline magamaminek ei too kaasa mitte ainult energiapuudust, vaid ka liigsed kilod, millest hiljem on raske vabaneda. Fakt on see, et unepuudus kutsub esile stressihormooni taseme tõusu, mis omakorda põhjustab söögiisu suurenemist. Lisaks toodab arsti sõnul keha ainult öise puhkuse ajal keha kasvuhormooni, mis osaleb rasvade lõhustamise protsessis ja aitab seeläbi kaalulangusele.