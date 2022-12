29 KULDAVÄÄRT NIPPI ⟩ Nii vabaned pühadejärgsetest lisakilodest märkamatult ja muretult

Seda juhtub pea igal aastal: möödas on mõnusad koosviibimised sugulaste ja sõpradega, koos on söödud, joodud ja kinke vahetatud... Siis jõuab aga kätte päev, kui riided hakkavad seljas veidi halvemini istuma või on lihtsalt tavapärasest raskem olla. Sellisel juhul tasub pühade ajal juurde söödud kalorid ära kulutada ning see ei pea olema sugugi keeruline. Toome teieni 29 soovitust, kuidas lisakilod kiiresti ja ohutult kaotada.